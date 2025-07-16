Суд отстранил временного управляющего «Башкиравтодора»

ООО «Сколхимпром» в арбитражном суде Башкирии добилось отстранения Александра Путинцева от исполнения обязанностей временного управляющего АО «Башкиравтодор». Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Александр Путинцев, член ассоциации арбитражных управляющих «Содружество», был назначен временным управляющим «Башкиравтодора» 3 мая 2024 года, в день начала процедуры наблюдения в отношении компании. 19 июня этого года «Сколхимпром», претендующий на роль одного из крупнейших конкурсных кредиторов «Башкиравтодора» (сумма требований превышает 721 млн руб.), подал заявление об отстранении господина Путинцева.

Мотивировочная часть определения суда еще не опубликована. Другим определением суд выбрал некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (Москва) саморегулируемой организацией для назначения нового управляющего.

Кандидатуру временного управляющего планируют утвердить на заседании 24 июля.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в Уфе, является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии. 59,33% акций принадлежат региональному министерству земельных и имущественных отношений, 40,6% акций владеет государственное АО «Региональный фонд». В начале 2024 года началось дело о банкротстве «Башкиравтодора». На сегодняшний день общая сумма требований кредиторов к банкротящемуся предприятию превышает 5,4 млрд руб.

Идэль Гумеров