В Госдуме одобрили предложение ввести штраф за передачу номера третьим лицам

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, устанавливающие штраф до 50 тыс. руб. за передачу абонентского номера другому лицу в обход договора об услугах связи. Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере и опубликованы в базе Госдумы.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается добавить статью 13.29.1, которая вводит ответственность за незаконную передачу абонентского номера или предоставление доступа к услугам мобильной связи с нарушением закона.

Граждане, передавшие номер третьему лицу, могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для ИП и юрлиц предусмотрены штрафы: от 50 тыс. до 100 тыс. руб и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно.

Передача номера для личных целей не будет считаться административным правонарушением.