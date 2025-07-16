Трамп выразил надежду, что новые санкции против РФ вводить не придется

Президент США Дональд Трамп надеется, что решение конфликта на Украине удастся найти скорее, чем за 50 дней, из-за чего Вашингтону не придется вводить новые антироссийские санкции.

«Они (санкции) будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку»,— сказал президент США журналистам.

Дональд Трамп также выразил надежду, что Россия изменит свою позицию «раньше, чем через 50 дней». По его словам, президент РФ Владимир Путин «хочет мира на Украине».

14 июля президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».