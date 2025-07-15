Совет ЕС ввел санкции против пяти российских судей из-за дела Горинова

Совет Евросоюза объявил о введении санкций в отношении пяти российских судей, которые принимали судебные решения в отношении Алексея Горинова — бывшего московского муниципального депутата, осужденного за распространение ложной информации о ВС РФ. Евросоюз считает это дело политически мотивированным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Алексей Горинов подвергался жестокому обращению, включая ненадлежащее медицинское обслуживание, несмотря на тяжелое состояние здоровья, длительное пребывание в одиночных камерах и лишение сна»,— говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкции введены против судьи 2-го Западного окружного военного суда Романа Владимирова, который в ноябре 2024 года назначил Алексею Горинову три года колонии по статье об оправдании терроризма; судьи Пресненского районного суда Москвы Катерины Кириченко, выносившей решение о его аресте; судей Мосгорсуда Ларисы Мартыновой, Максима Соколовского и Елены Журавлевой, в 2022 году в составе апелляционной коллегии приговоривших бывшего мундепа к 6 годам и 11 месяцам колонии.

Алексею Горинову 63 года. Семилетний приговор по статье о распространении ложной информации о ВС РФ был вынесен в июле 2022 года. Апелляция сократила ему срок на один месяц. Дело об оправдании терроризма касалось двух фраз Алексея Горинова, которые тот произнес в разговоре с сокамерниками в больнице при ИК-3 во Владимирской области. Как утверждалось, бывший муниципальный депутат упоминал полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и удар ВСУ по Крымскому мосту.

Лусине Баласян