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«Изменения в городе нужно начать с себя»

В Астрахани прошел пилотный форум городских инициатив «Нижняя Волга»

12 июля в молодежном центре «Коса» прошел форум «Нижняя Волга», который объединил активных жителей Астрахани. Мероприятие организовала команда проекта Astrakhan Design при поддержке регионального правительства, агентства по делам молодежи и Ресурсного центра волонтеров. Участники форума обсуждали важные для города темы: архитектурную идентичность и озеленение в условиях засушливого климата. В программе были панельные дискуссии, мастер-классы и лекции. Как прошел форум — в фотогалерее «Ъ-Средняя Волга».

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На форуме «Нижняя Волга» прошла лекция-дискуссия «Архитектурный код Астрахани: от прошлого к будущему»

На форуме «Нижняя Волга» прошла лекция-дискуссия «Архитектурный код Астрахани: от прошлого к будущему»

Фото: Алексей Сорока

Лекцию провели руководитель архитектурно-проектного бюро ID Architects Наталья Рыкалина и директор центра сохранения архитектуры Светлана Гайфитдинова

Лекцию провели руководитель архитектурно-проектного бюро ID Architects Наталья Рыкалина и директор центра сохранения архитектуры Светлана Гайфитдинова

Фото: Алексей Сорока

Участники форума посетили мастер-класс «Как говорить о городе: визуальный сторителлинг»

Участники форума посетили мастер-класс «Как говорить о городе: визуальный сторителлинг»

Фото: Алексей Сорока

Участники форума учились рисовать разные архитектурные формы

Участники форума учились рисовать разные архитектурные формы

Фото: Алексей Сорока

Мастер-класс провела художница Ксения Гусева

Мастер-класс провела художница Ксения Гусева

Фото: Алексей Сорока

На открытии форума «Нижняя Волга» прозвучали гимны РФ и Астраханской области

На открытии форума «Нижняя Волга» прозвучали гимны РФ и Астраханской области

Фото: Алексей Сорока

Спикерами панельной дискуссии «Город, который мы создаем» выступили руководитель исполкома астраханского отделения партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин и глава регионального агентства по делам молодежи Александр Голобоков

Спикерами панельной дискуссии «Город, который мы создаем» выступили руководитель исполкома астраханского отделения партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин и глава регионального агентства по делам молодежи Александр Голобоков

Фото: Алексей Сорока

Форум «Нижняя Волга» посетили молодые креаторы

Форум «Нижняя Волга» посетили молодые креаторы

Фото: Алексей Сорока

Участие в форуме приняли астраханцы всех возрастов

Участие в форуме приняли астраханцы всех возрастов

Фото: Алексей Сорока

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков призвал участников форума начать изменения в городе с себя

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков призвал участников форума начать изменения в городе с себя

Фото: Алексей Сорока

Александр Голобоков заявил, что молодые астраханцы создали уже порядка 40 проектов, направленных на развитие региона

Александр Голобоков заявил, что молодые астраханцы создали уже порядка 40 проектов, направленных на развитие региона

Фото: Алексей Сорока

Слушатели не боялись задавать даже провокационные вопросы спикерам панельной дискуссии

Слушатели не боялись задавать даже провокационные вопросы спикерам панельной дискуссии

Фото: Алексей Сорока

Лекцию «Город как проект: как мы запускаем перемены» провел создатель проекта Astrakhan Design Дмитрий Талалайкин

Лекцию «Город как проект: как мы запускаем перемены» провел создатель проекта Astrakhan Design Дмитрий Талалайкин

Фото: Алексей Сорока

Дмитрий Талалайкин рассказал о главных проблемах Астрахани и предложил алгоритм их решения

Дмитрий Талалайкин рассказал о главных проблемах Астрахани и предложил алгоритм их решения

Фото: Алексей Сорока

Вопросы спикерам задавали и по окончании панельной дискуссии

Вопросы спикерам задавали и по окончании панельной дискуссии

Фото: Алексей Сорока

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На форуме «Нижняя Волга» прошла лекция-дискуссия «Архитектурный код Астрахани: от прошлого к будущему»

Фото: Алексей Сорока

Лекцию провели руководитель архитектурно-проектного бюро ID Architects Наталья Рыкалина и директор центра сохранения архитектуры Светлана Гайфитдинова

Фото: Алексей Сорока

Участники форума посетили мастер-класс «Как говорить о городе: визуальный сторителлинг»

Фото: Алексей Сорока

Участники форума учились рисовать разные архитектурные формы

Фото: Алексей Сорока

Мастер-класс провела художница Ксения Гусева

Фото: Алексей Сорока

На открытии форума «Нижняя Волга» прозвучали гимны РФ и Астраханской области

Фото: Алексей Сорока

Спикерами панельной дискуссии «Город, который мы создаем» выступили руководитель исполкома астраханского отделения партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин и глава регионального агентства по делам молодежи Александр Голобоков

Фото: Алексей Сорока

Форум «Нижняя Волга» посетили молодые креаторы

Фото: Алексей Сорока

Участие в форуме приняли астраханцы всех возрастов

Фото: Алексей Сорока

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков призвал участников форума начать изменения в городе с себя

Фото: Алексей Сорока

Александр Голобоков заявил, что молодые астраханцы создали уже порядка 40 проектов, направленных на развитие региона

Фото: Алексей Сорока

Слушатели не боялись задавать даже провокационные вопросы спикерам панельной дискуссии

Фото: Алексей Сорока

Лекцию «Город как проект: как мы запускаем перемены» провел создатель проекта Astrakhan Design Дмитрий Талалайкин

Фото: Алексей Сорока

Дмитрий Талалайкин рассказал о главных проблемах Астрахани и предложил алгоритм их решения

Фото: Алексей Сорока

Вопросы спикерам задавали и по окончании панельной дискуссии

Фото: Алексей Сорока