«Изменения в городе нужно начать с себя»
В Астрахани прошел пилотный форум городских инициатив «Нижняя Волга»
12 июля в молодежном центре «Коса» прошел форум «Нижняя Волга», который объединил активных жителей Астрахани. Мероприятие организовала команда проекта Astrakhan Design при поддержке регионального правительства, агентства по делам молодежи и Ресурсного центра волонтеров. Участники форума обсуждали важные для города темы: архитектурную идентичность и озеленение в условиях засушливого климата. В программе были панельные дискуссии, мастер-классы и лекции. Как прошел форум — в фотогалерее «Ъ-Средняя Волга».
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