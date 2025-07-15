«Изменения в городе нужно начать с себя»

12 июля в молодежном центре «Коса» прошел форум «Нижняя Волга», который объединил активных жителей Астрахани. Мероприятие организовала команда проекта Astrakhan Design при поддержке регионального правительства, агентства по делам молодежи и Ресурсного центра волонтеров. Участники форума обсуждали важные для города темы: архитектурную идентичность и озеленение в условиях засушливого климата. В программе были панельные дискуссии, мастер-классы и лекции. Как прошел форум — в фотогалерее «Ъ-Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На форуме «Нижняя Волга» прошла лекция-дискуссия «Архитектурный код Астрахани: от прошлого к будущему» Фото: Алексей Сорока Лекцию провели руководитель архитектурно-проектного бюро ID Architects Наталья Рыкалина и директор центра сохранения архитектуры Светлана Гайфитдинова Фото: Алексей Сорока Участники форума посетили мастер-класс «Как говорить о городе: визуальный сторителлинг» Фото: Алексей Сорока Участники форума учились рисовать разные архитектурные формы Фото: Алексей Сорока Мастер-класс провела художница Ксения Гусева Фото: Алексей Сорока На открытии форума «Нижняя Волга» прозвучали гимны РФ и Астраханской области Фото: Алексей Сорока Спикерами панельной дискуссии «Город, который мы создаем» выступили руководитель исполкома астраханского отделения партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин и глава регионального агентства по делам молодежи Александр Голобоков Фото: Алексей Сорока Форум «Нижняя Волга» посетили молодые креаторы Фото: Алексей Сорока Участие в форуме приняли астраханцы всех возрастов Фото: Алексей Сорока Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков призвал участников форума начать изменения в городе с себя Фото: Алексей Сорока Александр Голобоков заявил, что молодые астраханцы создали уже порядка 40 проектов, направленных на развитие региона Фото: Алексей Сорока Слушатели не боялись задавать даже провокационные вопросы спикерам панельной дискуссии Фото: Алексей Сорока Лекцию «Город как проект: как мы запускаем перемены» провел создатель проекта Astrakhan Design Дмитрий Талалайкин Фото: Алексей Сорока Дмитрий Талалайкин рассказал о главных проблемах Астрахани и предложил алгоритм их решения Фото: Алексей Сорока Вопросы спикерам задавали и по окончании панельной дискуссии Фото: Алексей Сорока Следующая фотография 1 / 16 На форуме «Нижняя Волга» прошла лекция-дискуссия «Архитектурный код Астрахани: от прошлого к будущему» Фото: Алексей Сорока Лекцию провели руководитель архитектурно-проектного бюро ID Architects Наталья Рыкалина и директор центра сохранения архитектуры Светлана Гайфитдинова Фото: Алексей Сорока Участники форума посетили мастер-класс «Как говорить о городе: визуальный сторителлинг» Фото: Алексей Сорока Участники форума учились рисовать разные архитектурные формы Фото: Алексей Сорока Мастер-класс провела художница Ксения Гусева Фото: Алексей Сорока На открытии форума «Нижняя Волга» прозвучали гимны РФ и Астраханской области Фото: Алексей Сорока Спикерами панельной дискуссии «Город, который мы создаем» выступили руководитель исполкома астраханского отделения партии «Единая Россия» Виктор Нуртазин и глава регионального агентства по делам молодежи Александр Голобоков Фото: Алексей Сорока Форум «Нижняя Волга» посетили молодые креаторы Фото: Алексей Сорока Участие в форуме приняли астраханцы всех возрастов Фото: Алексей Сорока Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков призвал участников форума начать изменения в городе с себя Фото: Алексей Сорока Александр Голобоков заявил, что молодые астраханцы создали уже порядка 40 проектов, направленных на развитие региона Фото: Алексей Сорока Слушатели не боялись задавать даже провокационные вопросы спикерам панельной дискуссии Фото: Алексей Сорока Лекцию «Город как проект: как мы запускаем перемены» провел создатель проекта Astrakhan Design Дмитрий Талалайкин Фото: Алексей Сорока Дмитрий Талалайкин рассказал о главных проблемах Астрахани и предложил алгоритм их решения Фото: Алексей Сорока Вопросы спикерам задавали и по окончании панельной дискуссии Фото: Алексей Сорока