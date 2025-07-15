РАН и Минпросвещения создадут единые учебники по естественным наукам

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал президенту Владимиру Путину, что академия совместно с Минпросвещения работает над созданием единых учебников по естественным наукам. Тексты учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования будут готовы уже к сентябрю 2027 года, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

В ноябре 2024 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года. В частности, к 1 сентября 2025 года в министерстве обещали подготовить единый учебник по русскому языку и литературе.

С 1 сентября 2023 года старшеклассники начали изучать историю по четырем единым учебникам — «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс).

Полина Мотызлевская