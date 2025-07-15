Госдума приняла в I чтении повышение госпошлин для водителей и мигрантов с 1 сентября

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Поправки в Налоговый кодекс преимущественно коснутся автомобилистов и иностранцев.

Один законопроект предполагает, что с 1 сентября 2025 года стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Плата за получение ПТС в проекте увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Он же вводит для иностранных граждан 500-рублевую пошлину за постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно). Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб.

Другой проект вводит пошлину за выдачу или переоформление патента для мигрантов, она составит 4,2 тыс. Столько же будет стоить пошлина за продление срока действия патента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госуслуги тянут вверх».

Полина Мотызлевская