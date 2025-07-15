На российском рынке выросла доля некачественных коньяков из Армении

Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции и ассоциация «Антиконтрафакт» провели исследование качества коньяков на российском рынке. Результаты показали, что 85% коньяков из Армении не соответствуют установленным в России стандартам.

«Согласно предыдущим исследованиям, доля армянских коньяков с нарушениями составляла 90% в августе 2024 года, снизилась до 80% в мае 2025 года благодаря усилению контроля на границах, однако по итогам последней проверки вновь выросла до 85%»,— говорится в сообщении союза, которое получил «Ъ».

Для исследования были отобраны 71 образец коньяка от восьми крупнейших производителей Армении. Среди них Абовянский коньячный завод, «Аркон Трейд», Винно-коньячный дом «Шахназарян», Прошянский коньячный завод, «Самкон» и «Хайаси Групп».

В «Антиконтрафакт» уточнили, что в ассоциацию приезжал замминистра экономики Армении, после чего «осталось впечатление, что у армянских коллег работа уже налажена». Там добавили, что «попытки решить проблему дипломатическим путем пока не увенчались успехом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Коньяк выдохся».

Владимир Комаров