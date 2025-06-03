Коньяк выдохся

Производство коньячного дистиллята в России по итогам января—апреля 2025 года показало падение на 58%, до 1,28 млн дал, выпуск самого коньяка за этот период сократился на 22%, до 1,96 млн дал. Алкогольные компании сокращают разлив такой продукции из-за снижения продаж после роста минимальных розничных цен примерно на 17%, скопившихся стоков и антиалкогольных кампаний властей некоторых регионов. Эксперты не ожидают перелома тенденции в среднесрочной перспективе, в том числе из-за того, что потребители продолжат переходить на слабоалкогольные напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Производство в России коньячного дистиллята в январе—апреле 2025 года упало на 58% год к году, до 1,28 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Дистиллят выступает сырьем для выпуска коньяка, производство которого за тот же период также сократилось — на 22% год к году, до 1,96 млн дал.

По данным участников рынка, наиболее выраженное падение выпуска коньяка среди топ-10 отраслевых компаний по итогам четырех месяцев этого года наблюдалось у «Усовских винно-коньячных подвалов» — на 55% год к году, до 98 тыс., у «Алвиса» — на 27%, до 334 тыс. дал, у винно-коньячного завода «Альянс-1892» — на 19%, до 360 тыс. дал. Рост выпуска за январь—апрель показали всего несколько компаний, среди которых «Татспиртпром» (рост на 17%, до 63 тыс. дал) и Крымская водочная компания (увеличение на 12%, до 238 тыс. дал).

Топ-10 производителей коньяка в России в январе—апреле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. дал.) Изменение год к году (%) «Альянс-1892» 360 –19 «Алвиса» 334 –27 Крымская водочная компания 238 12 Stellar Group 202 2 Кизлярский коньячный завод 184 –25 Novabev Group 131 –10 «Усовские винно-коньячные подвалы» 98 –55 Дербентский коньячный комбинат 64 нет данных «Татспиртпром» 63 17 Мосазервинзавод 52 –17 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Снижение производства отчасти связано с накопленными стоками, так как производители значительно нарастили разлив перед повышением акцизов, говорит коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов. С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла почти на 15%, до 740 руб. за 1 л. Кроме того, продолжает господин Гревцов, сказалось усиление мер по частичному ограничению продаж алкоголя в ряде регионов, что привело к заметному сокращению продаж. С 1 марта 2025 года в некоторых субъектах РФ власти ввели дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в рознице (см. “Ъ” от 3 апреля).

Несмотря на то что большинство продающихся в России коньяков производятся локальными компаниями, разливаются они в основном из импортных дистиллятов, констатирует Александр Гревцов.

По его информации, крупнейший поставщик такой продукции — Армения. По оценкам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, около 80% используемого сырья в России ввозится из-за рубежа, в основном из стран ЕАЭС, с которыми действуют взаимные преференции в торговле. Такая импортная продукция выходит в среднем дешевле российской, поясняет эксперт. К тому же, добавляет Андрей Московский, в России сейчас практически нет возможностей для производства большего количества коньячного дистиллята для замены импорта.

По данным участников алкогольного рынка на январь—апрель 2025 года, доля коньячных брендов российского производства в структуре продаж составляет 64,56%, второе место у Армении (21,57%), третье — у Грузии (11,18%).

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Гендиректор винодельни «Фанагория» (бренды Hors d’Age, Sanctum, «Фанагория Гранд») Петр Романишин подтверждает снижение продаж коньяка у компании за январь—апрель текущего года примерно на 10% год к году. Он связывает такое падение с ростом минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Снижение розничных продаж коньяка в первом квартале 2025 года связано с ростом МРЦ, соглашается бренд-директор портфеля крепкого алкоголя Luding Group (марки «Арарат», «Полугар», «Чайковский») Александр Афонин. С 1 января 2025 года МРЦ для бренди увеличилась на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб.

Причем темпы падения продаж в категории коньяка и бренди в среднем выше, чем по водке, замечает президент Ladoga (дистрибутор французских коньяков Roullet, Favraud, Hardy) Вениамин Грабар.

По его словам, на рынке сейчас отмечается тренд, когда потребители ради экономии начали покупать крепкий алкоголь в малых литражах и, например, вместо коньяка выбирают ром и виски. Это подтверждают данные аналитической компании «Нильсен», в первом квартале 2025 года натуральные продажи рома в российской рознице выросли на 17,5% год к году, виски — на 7,8%, в то время как продажи коньяка снизились на 4%, а бренди — на 10,9%.

Среди прочих причин Петр Романишин выделяет общий долгосрочный тренд перехода молодого поколения к здоровому образу жизни и отказу от употребления спиртных напитков либо переходу на менее крепкую продукцию, например, пивные напитки или сидр. В связи с этим он не исключает вероятности дальнейшего падения категории. «Рынок производства коньяка расти, скорее всего, не будет»,— соглашается Александр Гревцов. Эксперт прогнозирует небольшое снижение в среднесрочной перспективе в более массовом сегменте низкоценовых коньяков, в то время как продажи продукции средней цены сохранят медленный рост. Тем не менее не все эксперты придерживаются такого мнения. Александр Афонин ожидает восстановления продаж и производства коньяков, как только потребители привыкнут к новым ценам.

Владимир Комаров