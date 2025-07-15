Тяжелый ирландский конец

Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор, в свое время один из сильнейших спортсменов промоушена UFC, вновь попал в скандал с сексуальным подтекстом. Рэп-исполнительница по имени Азилия Бэнкс выложила в соцсети Х, причем прямо в день рождения Макгрегора, которое он отмечал в минувший понедельник, фото, на которых боец предстал в странном виде. На них он голый, а к его гениталиям привязана гантель. Госпожа Бэнкс утверждает, что фотографии ей прислал сам Макгрегор. Она считает, что подверглась таким образом домогательствам. Господин Макгрегор далеко не образец правильного поведения и часто отличается странными поступками. Впрочем, и у его оппонента, похоже, проблем не меньше — у Азилии Бэнкс целый набор диагнозов, позволяющих усомниться в ее психической стабильности.

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Фото: David Fitzgerald / Sportsfile / Getty Images Конор Макгрегор

Фото: David Fitzgerald / Sportsfile / Getty Images

Конор Макгрегор, один из наиболее успешных бойцов в истории UFC (не дрался с 2021 года), вновь оказался в центре скандала. 14 июля, когда Макгрегор праздновал свой 37-й день рождения, рэп-исполнительница Азилия Бэнкс рассказала в социальной сети Х о том, что ирландец ее домогался. Доподлинно неизвестно, встречались ли в реальной жизни господин Макгрегор и госпожа Бэнкс, но, если верить последней, их уже связывает многое. Дело в том, что рэперша выложила два снимка, на которых Макгрегор предстал полностью обнаженным. В руках у него телефон, направленный тыловой фотокамерой вперед, так что очевидно, что снимал фото он сам, стоя перед зеркалом.

На одной из фотографий к гениталиям спортсмена привязана, предположительно, гантель (госпожа Бэнкс сочла правильным прикрыть «хозяйство» Макгрегора).

Фотографий две. Первая подписана «Не будь крысой (в значении стукачкой.— “Ъ”), они всегда попадаются». Под второй, с той самой с гантелей: «Поднимаю тяжести».

«Как можно посылать изображения своей кривули, а потом угрожать мне, чтобы я никому не рассказывала? — написала исполнительница в своем аккаунте в соцсети Х.— Ты вообще понимаешь, кто я?!» При этом рэперша отметила в качестве адресата официальный аккаунт Макгрегора — @TheNotoriousMMA. По ее словам, спортсмен прислал ей неоднозначные фото в личные сообщения, хотя они и не подписаны друг на друга, а потом спешно их удалил. Но Бэнкс успела сохранить самое важное. «Дружок, ты же хочешь стать президентом Ирландии!» — добавила исполнительница, отметив, что считает поведение Макгрегора сексуальным домогательством. Отметим, что весной этого года Макгрегор действительно заявлял о президентских амбициях, хотя всерьез его слова никто не воспринял.

Нужно сказать, что фотографиями голого Макгрегора в сети уже давно никого не удивить. Их в достатке. Как снятых во время фотосессий, так и выложенных самим спортсменом.

Хотя до привязывания гантели к причинному месту ирландец ранее не доходил. Интерес, во многом чрезмерный, к случившемуся продиктован скорее заявлением госпожи Бэнкс о сексуальном домогательстве. Ведь у Конора Макгрегора в этом смысле серьезный послужной список. И дело не в его любовных похождениях (на днях его вновь застукали целующимся с некой дамой на пляже в США), которые никак не мешают его «вечной» невесте Ди Девлин (пара объявила о помолвке еще в 2020 году, живет вместе с 2008-го и успела с тех пор произвести на свет четверых детей, но регистрировать брак не спешит), сохранять преданность партнеру. А в том, что Макгрегор официально является насильником. В 2024 году суд Дублина признал его виновным в изнасиловании женщины по имени Никита Ни Лаймхин. Иск был подан в рамках гражданского производства, история была давняя, еще из 2018-го, поведение самой потерпевшей, как потом выяснилось, трудно было считать образцовым. Тем не менее суд счел, что Макгрегор виновен и должен выплатить пострадавшей €250 тыс.

Поднявшая нынешнюю волну Азилия Бэнкс тоже далеко не самый надежный человек. Так что и к ее утверждениям стоит относиться с осторожностью. Это довольно скандальная персона, имеющая, как сообщало еще в 2020 году издание BuzzFeed, когда рэпершу судили за нападение на другого человека, изумительный набор расстройств. Изначально, как раз в упомянутом суде, речь шла о том, что Азилия Бэнкс страдает биполярным расстройством личности. Потом она сама заявила, что это неправда, диагноз неверный, а у нее всего лишь комбинация из предменструального дисфорического расстройства, посттравматического расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это, конечно, совсем другое дело.

Александр Петров