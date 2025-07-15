WP: Трамп обсуждал с Зеленским возможные удары Украины по Москве

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призывал президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на Россию, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназваный источник. По его словам, американский президент спросил у украинского лидера, почему ВСУ не наносят удары по Москве.

«Мы сможем, если вы дадите нам оружие»,— ответил на это Владимир Зеленский, рассказал источник. Как рассказал собеседник обозревателя, Дональд Трамп заявил, что «Украине нужно усилить давление на Путина», ударив «не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу».

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами в 100%, если она не заключит перемирие с Украиной за 50 дней. 15 июля в интервью BBC он признался, что не теряет надежду на прекращение огня, хотя и разочарован президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян