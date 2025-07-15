Все кандидаты на пост главы Оренбуржья подали документы на регистрацию

В Оренбуржье все пять кандидатов подали в областную избирательную комиссию 247 подписей в свою поддержку для участия в выборах главы региона. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подписи собраны от руководителей муниципалитетов и местных депутатов. Документы в облизбирком подали врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия»), Оксана Набатчикова от партии «Справедливая Россия — За правду», Карина Салихова («Новые люди»), Рамиль Гафаров («Коммунисты России») и Денис Батурин (КПРФ). Регистрация кандидатов завершится во вторник, 15 июля, в 18:00 (MSK+2). На этой неделе станет известен окончательный список претендентов на должность главы региона.

Георгий Портнов