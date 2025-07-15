Республика Крым получит 675 млн рублей на создание модульных отелей
Республика Крым получит из федерального бюджета более 675 млн руб. на создание модульных средств размещения туристов. Финансирование рассчитано на 2025–2027 годы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова
По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина в этом году региону выделят 262,1 млн руб., в 2026 году — 190,2 млн руб., в 2027 году — 222,7 млн руб.
Средства направят на поддержку десяти инвестиционных проектов, отобранных по итогам конкурса Минэкономразвития. По два проекта разместятся в Алуште, Судаке (поселок Новый Свет) и Ленинском районе, по одному — в Феодосии, Бахчисарайском, Черноморском и Сакском районах. Пять объектов планируют завершить в 2025 году, один — в 2026-м, четыре — в 2027-м.
Господдержка предоставляется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Бюджетные средства покроют расходы на приобретение и монтаж модульных некапитальных объектов размещения. Инвесторам компенсируют до 50% стоимости реализации проекта.