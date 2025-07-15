СУАЛ предложил снизить вознаграждение для главы совета директоров «Русала»

Компания «Русал» (MOEX: RUAL) получила письмо от своего акционера «СУАЛ Партнерс» с требованием провести внеочередное собрание акционеров. Холдинг хочет снизить размер годового возгаграждения для председателя совета директоров «Русала» до $500 тыс.

В письме, которое опубликовано на Гонконгской фондовой бирже (.pdf), говорится, что заседание совета директоров назначено на 18 июля. Председателем совета директоров «Русала» числится Бернард Зонневельд.

«Русал» — один из крупнейших производителей алюминия в мире. Холдинг En+ Group владеет 56,88% акций компаний, еще 25,52% принадлежат «СУАЛ Партнерс». В феврале 2022 года СУАЛ уже заявлял, что зарплата председателя совета директоров «не соответствует его вкладу». Forbes писал, что вознаграждение Бернарда Зонневельда за 2021 год составило 123,7 млн руб. (около $1,6 млн).