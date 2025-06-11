Трамп рассказал о заключении сделки с КНР
Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о снижении взаимных таможенных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, готовится окончательное утверждение сделки при участии председателя КНР Си Цзиньпина.
Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай — 10%. Отличные отношения! Спасибо за внимание к этому вопросу»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что Китай также будет поставлять редкоземельные металлы в США.
США предоставят Китаю «все согласно договоренностям». Дональд Трамп уточнил, что речь идет в том числе о возможности для китайских студентов учиться в американских университетах и колледжах.
В апреле Дональд Трамп ввел в отношении товаров из КНР пошлины в 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В мае страны договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. Со стороны США они составили 30%, со стороны Китая — 10%.
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