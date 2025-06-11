Трамп рассказал о заключении сделки с КНР

Делегации США и Китая по итогам переговоров достигли соглашения о снижении взаимных таможенных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, готовится окончательное утверждение сделки при участии председателя КНР Си Цзиньпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай — 10%. Отличные отношения! Спасибо за внимание к этому вопросу»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что Китай также будет поставлять редкоземельные металлы в США.

США предоставят Китаю «все согласно договоренностям». Дональд Трамп уточнил, что речь идет в том числе о возможности для китайских студентов учиться в американских университетах и колледжах.

В апреле Дональд Трамп ввел в отношении товаров из КНР пошлины в 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В мае страны договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. Со стороны США они составили 30%, со стороны Китая — 10%.

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