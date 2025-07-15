Жителям района Камчатки рекомендовали не выходить на улицу из-за активности медведей

Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Соболевского района Камчатского края ограничила пребывание пешеходов и несовершеннолетних граждан на улицах после 20:00. Причиной стали участившиеся случаи появления медведей в селах района, передает корреспондент «Ъ».

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Как пояснил «Ъ» глава района Андрей Воровский, это не комендантский час, а рекомендация для граждан ограничить передвижение без транспорта и выход детей в рамках введенного режима повышенной готовности. По словам главы района, чаще всего звери появляются в населенных пунктах в темное время суток. С начала лета только в селе Соболево пришлось отстрелить трех медведей, представлявших опасность для людей. В прошлом году было ликвидировано около 20 хищников.

КЧС также разрешила охотникам из созданных для защиты поселков групп реагирования вести отстрел животных, проявляющих агрессию. Предварительно охотники обязаны принять меры по вытеснению животного из населенного пункта и производить отстрел «в пределах ясной видимости и уверенности в отсутствии людей в секторе обстрела».

В последние годы выходящие к людям медведи стали настоящим бедствием не только для рыбацких поселков, но и для городов Камчатки. В 2024 году две встречи с хищниками закончились трагически для людей.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский