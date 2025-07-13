За ночь в России сбили 36 БПЛА

За минувшую ночь армия Украины с помощью дронов атаковала четыре российских региона. Силы ПВО сбили 36 БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — там уничтожено 26 беспилотников. Четыре дрона были сбиты над территорией Воронежской области, по три — над Липецкой и над Нижегородской областью. Для атаки были задействованы БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что армия Украины усилила атаки на приграничье со вчерашнего дня. По информации главы Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в регионе нет. Губернаторы остальных областей не сообщали о последствиях налета.