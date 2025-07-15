В трех районах Якутии дожди привели к резкому повышению уровня рек

В Оймяконском, Момском и Томпонской районах Якутии обильные осадки вызвали повышение уровня воды на горных реках. В республике в полную готовность приведены Служба спасения, МЧС и все экстренные службы, сообщается на сайте правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

В Оймяконском районе введен режим повышенной готовности. В Момском районе угрозы населенным пунктам нет, но подтоплены 80% сельхозугодий. Население оповещено, силы и средства в готовности. В Томпонском районе за 12 часов подъем воды составил 17 см, введен режим повышенной готовности.

Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков отметил необходимость проверки обеспеченности пунктов временного размещения предметами первой необходимости, питьевой водой и продуктами питания, а также постоянного информирования населения о паводковой ситуации.

Гидрометцентру поручено мониторить и передавать данные по погоде, осадкам и уровню воды органам местной власти, минсельхозу – проработать вопрос заготовки сена на случай нехватки кормов. В зонах подтопления запрещен выход на моторных лодках.

Николай Борисов, Якутск