Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»

Президент США Дональд Трамп допустил подписание указа о смене названия игры «соккер» на «футбол». Об этом он рассказал в интервью телеканалу DAZN во время финала чемпионата мира по футболу.

«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил президента США журналистке на предложание ввести подобный закон (цитата по Daily Mail).

Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня. 13 июля Дональд трамп посетил решающий матч чемпионата, который прошел в Ньюарке штата Нью-Джерси. По результату матча ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Фига чемпиону».