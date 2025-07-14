Фига чемпиону

Чемпионат мира среди клубов, который Международная федерация футбола (FIFA) впервые провела в новом, расширенном, формате, закончился удивительным финалом на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В нем уже несколько лет не выигрывавший престижных трофеев «Челси» разгромил казавшегося явным фаворитом решающего матча победителя Лиги чемпионов ПСЖ — 3:0, забив все три гола уже в первом тайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коул Палмер (в центре)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters Коул Палмер (в центре)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Венчавший очередной футбольный сезон турнир, который Международная федерация футбола трансформировала из компактного и не очень-то заметного соревнования в соревнование-монстр, подарил этому сезону, может быть, и самую занятную неожиданность. Примерно такую же занятную, какой была предыдущая большая победа «Челси». Ее он одержал в 2021 году Лиге чемпионов, пережив глубочайший кризис, потребовавший в том числе экстренной смены наставника и никуда не исчезнувший после взлета. О «Челси» с тех пор говорили в контексте вечных кадровых метаний, поиска стиля и состава, прощания с прежним владельцем Романом Абрамовичем и переходе под контроль американцев — консорциума с фронтменом Тоддом Бели, но никак не футбольных успехов. Успехов практически не было, и недавний выигрыш Лиги конференций, третьего по рангу еврокубка, никого в заблуждение ввести не мог — не тот, как ни крути, уровень, чтобы рассматривать его как великую доблесть.

И вдруг, долго никак не намекая на волшебное преображение, «Челси» добрался до золота формально важнейшего среди клубных соревнований. Не без везения в виде удобной «сетки» play-off, в которой на пути к финалу ему достались «Бенфика», «Палмейрас» и «Флуминенсе», но с такой игрой в решающей встрече против обладателя титула важнейшего без каких-либо оговорок насчет несоответствия формального статуса реальному, что даже как-то странно списывать лондонский прорыв на везение.

В том, что главный матч клубного чемпионата мира, запомнившегося и грозившими сорвать матчи, превращающими их в пытку погодными фортелями, и разгромными поражениями некоторых, как выяснилось, совсем шальных участников турнира, и странными срывами отдельных грандов, станет и главной его несуразицей, долго не хотелось верить.

Хотелось верить в обман зрения. Или во что-то такое жутко хитрое, придуманное под финал тренером ПСЖ Луисом Энрике. Ну, отчего-то потребовал от своих футболистов помедленнее разгоняться на жаре, чтобы поберечь силы под финиш или подразнить полные всяких знаменитостей, включая Дональда Трампа, трибуны. Вот и создается впечатление, что «Челси», слишком очевидный аутсайдер, готов куда лучше, что его высокий прессинг создает ПСЖ кучу проблем, что соперники никак не могут привыкнуть к изобретенной лондонским наставником Энцо Мареской прямо по ходу первенства схемой игры атакующей линии, в которой новичок Жуан Педру передвинут в центр, а Педру Нету и Коулу Палмеру доверены вингерские функции, но с правом на сложный маневр. И на эти маневры защитники ПСЖ все время реагируют с какой-то дрожью, с опозданием.

У «Челси» — классные атаки идут чередой. А сектора трибун, его поддерживающие, даже однажды принимаются было праздновать гол после атаки просто люксовой — с пасом пяткой от Жуана Педру на Палмера, который мяч все-таки слегка не докрутил: в сетку он врезался не с той стороны стойки, что видел в прицел форвард. А у ПСЖ за первые четверть часа один-единственный толковый укол в ответ — когда Дезире Дуэ вместо того, чтобы расстрелять вратаря Роберта Санчеса, вдруг решил отблагодарить за подключение Ашрафа Хакими и запорол момент. И один-единственный удар — от того же Дуэ, скрывшего свой выстрел от Санчеса так же ловко, как мошенник шарик под стаканчиком. Голкипер трюк как-то разгадал.

Но опытные люди, за чемпионатом и сезоном вообще внимательно следившие, конечно, советовали не торопиться с выводами. Подождите, не может же вечно «Челси» держаться на этом уровне. Запас вдохновения обязательно иссякнет — и совсем скоро.

И тут Роберт Санчес, известный своей любовью разгонять атаки лично, без посредников, закинул мяч направо. А там, у бровки Нуну Мендеш, уже воспринимающийся как эталон флангового защитника с точки зрения цепкости, проиграл схватку Мало Гюсто. Мендеша, правда, страховал Лукас Бералду, и казалось, что Гюсто в него уперся. Но игрок «Челси» проявил поразительное хладнокровие — забрал отскок, спокойно осмотрелся и обнаружил, что Коул Палмер рядышком, и что никто его не держит.

А Палмер снова пробил не на силу, а на аккуратность. И на сей раз был точен — парижский голкипер Джанлуиджи Доннарумма до мяча не добрался.

А вскоре заводил трибуны триумфальными жестами Тревор Чалоба, только что исполнивший чистейший подкат под Хвичу Кварацхелию, лучшего дриблера ПСЖ. И это, конечно, тоже был эпизод показательный. Эпизод, многое рассказывавший о состоянии обоих противников в этом финале, перемалывавшим в труху все связанные с ним версии и предположения, построенные на безупречной логике и бесспорных фактах. Логика и факты настаивали на том, что мучиться в нем придется «Челси». Но мучился ПСЖ, а «Челси» пировал, наслаждаясь непонятно откуда взявшимися мощью и лоском.

Продолжением карнавала было соло Коула Палмера. Да эти смещения справа в центр оказались его стихией. Свой второй гол он забил, красиво уложив на газон Лукаса Бералду и опять отправив мяч впритирку со стойкой. Будущего обладателя «Золотого мяча» принято видеть в ком-то из лидеров ПСЖ — Усмане Дембеле, Витинье. Но этим вечером на фоне Палмера они смотрелись неучами, которые были бы на седьмом небе от счастья, получив хотя бы десятую долю дарованного англичанину таланта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

А грани этого таланта тем временем продолжали раскрываться и расцветать. На излете первого тайма Палмер показал вкус к тонкому пасу, сумев отправить мяч мимо трех парижан так, чтобы он удобно лег на ногу рванувшему в коридорчик Жуану Педру, и партнеру оставалось только прокинуть его мимо очутившегося в почти безнадежном положении Джанлуиджи Доннаруммы. Что-то все это воскрешало в памяти. Ах да, финал Лиги чемпионов в Мюнхене полуторамесячной давности, в котором ПСЖ издевался над «Интером» в матче, не подразумевавшим чьего-то настолько явно превосходства. Теперь издевались над ПСЖ. Над ПСЖ, который полгода представлялся чуть ли не футбольным эталоном, который в четвертьфинале американского чемпионата уверенно разобрался с «Баварией», а в полуфинале разнес в пух и прах «Реал», которому все заранее записали в послужной список пятый в сезоне титул, пытаясь прикинуть, а собирал ли в принципе кто-то настолько богатую в смысле и количества, и качества титулов коллекцию?

Понятно, что и при таком счете парижане во втором тайме брыкались отчаянно. И понятно, что нагрузка на лондонскую защиту и Роберта Санчеса выросла. Но «Челси» держался безумно достойно.

Санчес отражал непростые удары — Хвичи Кварацхелии, Усмана Дембеле, а его товарищи отказывались прогнуться под чужим давлением и продолжали кусаться, вынуждая ПСЖ играть с оглядкой.

А парижане теряли выдержку. И едва ли кто-то был поражен, увидев на повторе, как в концовке матча их футболист Жуан Невеш довольно откровенно хватает за пышные волосы Марка Кукурелью, буквально вынуждая арбитра Алирезу Фагани достать красную карточку. Да не только Невеш психовал, чувствуя собственную беспомощность перед угрозой, которая еще пару часов назад выглядела детской.

Алексей Доспехов