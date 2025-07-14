В Севастополе простились с двумя погибшими участниками СВО

Жители Севастополя простились с гвардии майором Германом Ждановым и матросом Евгением Авхимовичем, погибшими в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

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Герман Жданов родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащих Черноморского флота. Окончил школу №8 МО РФ, после поступил в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко. Затем проходил службу в воинских частях и органах военного управления ВС РФ.

Герман Жданов был награжден государственными и ведомственными наградами. Он погиб из-за резкого обострения болезни на территории Луганской народной республики.

Евгений Авхимович родился в Севастополе, после окончания школы №58 поступил на факультет подготовки энергетических установок ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. В 2014 году он заключил контракт с Минобороны РФ, начал службу в одном из подразделений севастопольской бригады морской пехоты. Евгений Авхимович также выполнял задачи в Сирии. После оказался в зоне проведения СВО.

Кроме того, Евгения Авхимовича награждали государственными и ведомственными наградами. Он погиб на территории Курской области.

Алина Зорина