Трамп назвал Путина «суровым парнем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента России Владимира Путина «суровым парнем». По мнению господина Трампа, российскому президенту удалось обмануть предыдущих президентов США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я не хочу сказать, что он убийца, но он суровый парень. Это подтвердилось с годами. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня!», — сказал он встрече встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трансляция велась на Youtube-канале резиденции.

Господин Трамп подчеркнул, что он ждет от российского президента не только продуктивных переговоров, но и действий. Последние телефонные разговоры с господином Путиным проходят хорошо, но после них «по Киеву или другому городу запускаются ракеты», сказал президент США. По его словам, «после того, как это происходит три или четыре раза, ты говоришь: „Эти разговоры ничего не значат“».

В начале июля Дональд Трамп уже говорил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. Он уточнял, что достигнуть прогресса в урегулировании по Украине пока не удается.