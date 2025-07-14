И бутылка рома

Калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» (КЛВЗ) удалось оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря» на пиво, сидр, ром и водку. Точку в споре поставил Верховный суд РФ (ВС), отклонивший жалобу патентного ведомства. Ранее Суд по интеллектуальным правам указал, что существование пиратов в Карибском море является общеизвестным историческим фактом, а просить о запрете на регистрацию бренда, тождественного названию известной серии фильмов, может только сама студия Disney. Теперь Роспатент должен зарегистрировать «пиратский» бренд за заводом, который, впрочем, не сможет использовать для продвижения персонажей кинофильмов, а лишь обычную пиратскую атрибутику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из картотеки арбитражных дел, ВС отказался передать в экономколлегию дело завода «Кристалл» с Роспатентом по поводу товарного знака «Пираты Карибского моря», оставив в силе решения в пользу КЛВЗ.

История спора началась в марте 2022 года, когда завод подал заявку на регистрацию за собой этого бренда на русском и английском языках для ряда товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, включая пиво, сидр, ром, виски и водку. Но в сентябре 2023 года патентное ведомство отказало в этом, отметив, что спорное обозначение «воспроизводит название известного произведения искусства (кинематографа)» — серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря», производимых американской студией Walt Disney Pictures.

В связи с этим регистрация такого знака за заводом «будет вводить потребителя в заблуждение» относительно производителя продукции, посчитал Роспатент.

КЛВЗ подал возражения, которые 27 апреля 2024 года тоже были отклонены — это апрельское решение Роспатента завод и оспорил в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Доводы «Кристалла» сводились к тому, что спорное словосочетание является общеупотребимым, не обладает уникальностью и оригинальностью, например, в Морском энциклопедическом словаре понятие «пираты Карибского бассейна» применяется к флибустьерам и буканьерам.

Роспатент, в свою очередь, ссылался на заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 10 января 2024 года, согласно которому 81% опрошенных респондентов (совершеннолетних потребителей пива) ассоциирует обозначение «Пираты Карибского моря» с названием серии фильмов. Кроме того, в 2015 году Disney продавала в России одноименные безалкогольные напитки, продвигая их как свой продукт.

Алкогольная же продукция 32-го и 33-го классов МКТУ, на которую завод хочет зарегистрировать бренд, «ассоциируется с пиратами, поскольку ими практиковалось употребление рома», а в фильме «Пираты Карибского моря» «неоднократно делается акцент на употребление рома его главным героем», указывал Роспатент. Таким образом, спорное обозначение ассоциируется в сознании граждан именно с продукцией Disney, которая выпускает различные товары для продвижения своих фильмов, а введение в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара по закону не допускается, объясняло свою позицию ведомство.

Первая инстанция СИП удовлетворила иск завода, указав, что «существование пиратов в Карибском море является известным историческим фактом, описывается в различных источниках», то есть о них стало известно задолго до появления серии кинофильмов.

Следовательно, регистрация товарного знака за «Кристаллом» не будет вводить потребителей в заблуждение, к тому же компания Disney не производит алкогольную продукцию, поэтому Роспатент обязан зарегистрировать спорный бренд за КЛВЗ, говорится в решении суда. Запрет же использовать обозначение, тождественное известному в РФ названию произведения науки, литературы или искусства, может быть наложен только по обращению заинтересованного лица, но Disney его не подавала. Президиум СИП оставил это решение без изменений. Не смирившись с таким исходом, патентное ведомство обратилось в ВС, который 11 июля не увидел оснований для пересмотра, отклонив жалобу Роспатента.

Калужский завод нередко оказывается участником судебных тяжб, связанных с известными марками. Так, ранее с КЛВЗ безуспешно судился немецкий производитель Jаgermeister из-за продажи напитков со схожей этикеткой под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Кроме того, у «Кристалла» имеются товарные знаки «Фантомас» и Gatsby для разного вида алкоголя, но пока завод не выпускал продукцию под этими марками. На алкогольном рынке есть примеры использования и литературных персонажей, например, АО «Шуйская водка» выпускает джин Sherlock, а ООО «Тульский винокуренный завод 1911» производит ромовый напиток John Silver.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что практика регистрации алкогольных брендов с известными иностранными марками не распространена. Если подобная продукция все же выпускается, это делается для более ее легкого продвижения на старте за счет ассоциаций с узнаваемыми образами, но обычно компании регистрируют схожие бренды, чтобы избежать судебных споров, поясняет эксперт. По мнению владельца КЛВЗ «Кристалл» Павла Победкина, позиция судов прокладывает «новый путь для производителей и заявителей, планирующих регистрировать товарные знаки с аналогичным правовым статусом — включая обозначения, ранее принадлежавшие западным компаниям, утратившие правовую охрану или уже используемые в других сферах». Он уточнил, что компания уже подготовила техническую базу и стратегию по дистрибуции и продвижению бренда.

Суды признали, что наличие авторских прав на произведение у третьего лица не может являться безусловным основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, поясняет руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анна Молчанова.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что у американской киностудии нет уникальной связи со спорным обозначением: «Disney не придумывал ни пиратов, ни Карибского моря, а его вклад в их популяризацию, надо полагать, не больший, чем, например, у Стивенсона, написавшего "Остров сокровищ"».

Госпожа Молчанова уточняет, что обладатель прав на кинофильмы «Пираты Карибского моря» вправе заявить в Роспатент о своем несогласии с регистрацией бренда за заводом. Для отмены правовой охраны бренда КЛВЗ киностудии придется доказать, что товарный знак является названием известного на территории РФ произведения, права на которое принадлежат ей, добавляет управляющий партнер юрфирмы «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

18 827 исков о правах на товарные знаки было рассмотрено арбитражными судами в 2024 году.

Госпожа Молчанова не исключает, что регистрация подобных брендов может говорить о желании компаний привлечь дополнительное внимание к своей продукции за счет использования широко известных обозначений. Впрочем, выгода завода от этого товарного знака достаточно спорна, так как он не дает права использовать образы известных персонажей фильма — это будет уже нарушать авторские права, предупреждает господин Зуйков. Но если КЛВЗ будет использовать для продвижения своей продукции «просто пиратскую атрибутику наподобие черепа, костей, черного флага, сабель, мушкетов, парусных кораблей», это, по словам Анны Барабаш, будет вполне законно.

Анна Занина, Владимир Комаров