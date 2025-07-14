Основания увольнения главы Кунгура устояли в апелляции

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры по спору, касающемуся бывшего главы Кунгура Вадима Лысанова, сообщает Ura.ru. Ранее суд первой инстанции отказал надзорному органу в удовлетворении заявления об изменении формулировки увольнения господина Лысанова. Напомним, в начале года глава города покинул должность по собственному желанию. Прокуратура посчитала, что, будучи главой муниципалитета, он не принял мер для разрешения конфликта интересов. Конфликт, как полагает надзорный орган, возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура пыталась добиться увольнения Вадима Лысанова в связи с утратой доверия через представление в городскую думу. Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения. После этого надзорный орган безуспешно пытался изменить формулировку увольнения в суде.