Мьянма на год продлила безвизовый режим для россиян

Для российских туристов безвизовый режим в Мьянме продлен с 1 июля 2025 до 30 июня 2026 года, сообщил Консульский департамент МИД России. В ведомстве отметили, что во въезде в страну туристам могут отказать по решению местных иммиграционных служб или компетентных органов власти.

«Для лиц, въезжающих с туристическими целями, разрешенный срок пребывания ограничен 30 днями без возможности продления. В случае нарушения визового режима в отношении россиян будут применены штрафные меры», — написало консульство в своем Telegram-канале.

Выезд из Мьянмы осуществляется через аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо, добавили в посте.

23 июня директор департамента Минэкономики Никита Кондратьев сообщил, что проект соглашения об отмене виз с Мьянмой практически готов. По его прогнозам, соглашение между Россией и Мьянмой может быть подписано на ближайшей встрече глав двух стран.