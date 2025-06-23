Россия в 2025 году планирует отменить визы с тремя странами

В текущем году Россия рассчитывает отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Никита Кондратьев.

Он уточнил, что проект соглашения об отмене виз с Мьянмой практически готов — решение приняли правительства обеих стран. «Ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточный экономический форум.— "Ъ") соглашение с Мьянмой подпишем»,— сказал господин Кондратьев в интервью ТАСС на ПМЭФ.

Также проработаны проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Помимо этого в Минэкономики считают важным заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией.

О планах отменить визы для Мьянмы и Малайзии Минэкономики говорило в марте. В апреле Россия договорилась о безвизовом режиме с Оманом. Посольство КНР сообщало, что Россия и Китай тоже движутся к отмене виз, но примерные сроки не приводились.

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