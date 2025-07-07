Погрузка на сетях ОЖД в Ленобласти составила 11,9 млн тонн в первом полугодии

По итогам первого полугодия текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги в Ленобласти погружено в общей сложности 11,9 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, положительная динамика была обеспечена по нефти и нефтепродуктам (+0,6%) и лесным грузам (рост в 1,8 раза).

За июнь 2025 года в Ленинградской области по железной дороге погрузили 1,9 млн тонн — на 7,6% меньше, чем за первый летний месяц прошлого года.

Положительную динамику в июне обеспечила погрузка руды железной и марганцевой (рост в 3,7 раза) и промышленного сырья и формовочных материалов (+35,3%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-июнь 2025 года на магистралях Октябрьской железной дороги в целом было погружено 50,2 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Андрей Цедрик