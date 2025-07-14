Миноритарии запрещенной Meta судятся с корпорацией из-за штрафа в $5 млрд

В канцлерском суде штата Делавэр на этой неделе начнется процесс над руководством Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет Financial Times. Истцами выступают три миноритарных акционера компании, которые обвиняют Марка Цукерберга и других топ-менеджеров в сознательном нарушении договоренностей с Федеральной торговой комиссией (FTC), что привело к штрафу в $5 млрд.

Ответчиками в суде, помимо самого господина Цукерберга, выступят бывший операционный директор корпорации Шерил Сандберг, инвестор Марк Андреессен, бывший советник Джо Байдена Джефф Зиенц, один из основателей PayPal Питер Тиль, сооснователь Netflix Рид Гастингс и бывший глава American Express Кеннет Шено.

Судебный процесс начнется 16 июля и продлится около недели. Это первый случай, когда иск акционеров, обвиняющих руководство в корпоративном скандале, дошел до суда в Делавэре.

Поводом для подачи иска стал штраф, наложенный на компанию FTC в 2019 году. Тогда ее признали виновной в нарушении договоренностей с FTC от 2011 года, когда корпорация Марка Цукерберга обещала усилить контроль за сохранением конфиденциальности данных своих пользователей. Однако в марте 2018 года разразился скандал с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Их соцсеть передала исследовательской компании Cambridge Analytica.

Акционеры корпорации обвиняют руководство в том, что оно сознательно нарушало условия соглашения с FTC и допустило получение многомиллиардного штрафа, что негативно сказалось на стоимости акций. Руководство компании свою вину отрицает.

Кирилл Сарханянц