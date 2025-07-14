Генпрокуратура предложила отправлять в спеццентры детей, занимающихся травлей

Генпрокуратура предложила помещать детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Соответствующий документ уже внесен в правительственную комиссию, сообщила представитель ведомства Ольга Каткова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Как отметила госпожа Каткова, такое предложение обоснованно тем, что большинство детей, занимающихся травлей, не достигли возраста привлечения ни к административной, ни к уголовной ответственности. На какой срок предлагается направлять детей в ЦВСНП — госпожа Каткова не сообщила.

ЦВСНП функционируют в структуре МВД. Они занимаются приемом и временным содержанием несовершеннолетних правонарушителей, а также проведением с ними индивидуальной профилактической работы. В случае, если постановление на направление несовершеннолетнего в такой центр выдал судья, срок содержания составляет до 30 суток. Если ребенок направляется туда по постановлению начальника ОВД — не более 48 часов.

Полина Мотызлевская