Число многодетных семей в России увеличилось до 2,8 млн

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в реестр многодетных внесены уже около 2,8 млн семей. В апреле господин Котяков говорил, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Реестр многодетных был запущен с 1 июля 2024 года. По состоянию на апрель 2025 года, в него были вынесен 2,7 млн многодетных семей. По словам министра, реестр удобен для граждан, когда они обращаются за мерами поддержки, а также для бизнеса — когда предприниматели хотят сформировать определенную программу поддержки многодетных.

24 марта правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия включает достижение 13 показателей, в их числе рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Полина Мотызлевская