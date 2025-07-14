Путин подвел итоги Года семьи. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Глава государства предложил обсудить итоги Года семьи, а также вопросы здравоохранения и демографии. В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Что сказал Владимир Путин

Вопрос демографии в РФ постоянно обсуждается с правительством.

Необходимо обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах. Работа в этом направлении ведется активная, но тем не менее, есть регионы, в которых мало соответствующих медицинских учреждений.

Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 млн медицинских документов можно уже получить в электронном виде.

Необходимо продолжить помогать ветеранам СВО, получившим ранения, в поиске работы.

Результаты ранней профориентации школьников уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям.

Строчки из известной песни «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже не актуальны.

Что сказала Татьяна Голикова

В России произошли позитивные изменения: все больше граждан хотят иметь детей и ориентируются на многодетную семью.

Мальчиков в 2024 году родилось больше, чем девочек.

С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тыс. руб.

Матери-героини будут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 32 тыс. руб.

Что сказал Антон Котяков

Число многодетных семей в России увеличилось до 2,8 млн, из них в реестре многодетных семей состоит 2,1 млн.

Материнский капитал в РФ предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка.

За весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 млн детей.

Что сказал Михаил Мурашко