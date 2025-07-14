Путин подвел итоги Года семьи. Главное
Президент России Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Глава государства предложил обсудить итоги Года семьи, а также вопросы здравоохранения и демографии. В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Фото: пресс-служба президента РФ
Что сказал Владимир Путин
- Вопрос демографии в РФ постоянно обсуждается с правительством.
- Необходимо обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах. Работа в этом направлении ведется активная, но тем не менее, есть регионы, в которых мало соответствующих медицинских учреждений.
- Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 млн медицинских документов можно уже получить в электронном виде.
- Необходимо продолжить помогать ветеранам СВО, получившим ранения, в поиске работы.
- Результаты ранней профориентации школьников уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям.
- Строчки из известной песни «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже не актуальны.
Что сказала Татьяна Голикова
- В России произошли позитивные изменения: все больше граждан хотят иметь детей и ориентируются на многодетную семью.
- Мальчиков в 2024 году родилось больше, чем девочек.
- С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тыс. руб.
- Матери-героини будут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 32 тыс. руб.
Что сказал Антон Котяков
- Число многодетных семей в России увеличилось до 2,8 млн, из них в реестре многодетных семей состоит 2,1 млн.
- Материнский капитал в РФ предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка.
- За весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 млн детей.
Что сказал Михаил Мурашко
- Показатели детской смертности в РФ за 5 лет сократились более чем на 16%.
- В России построено 18 новых онкологических диспансеров, а также 569 амбулаторных центров онкологической помощи.