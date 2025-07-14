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Путин подвел итоги Года семьи. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. Глава государства предложил обсудить итоги Года семьи, а также вопросы здравоохранения и демографии. В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Что сказал Владимир Путин

  • Вопрос демографии в РФ постоянно обсуждается с правительством.
  • Необходимо обратить внимание на борьбу с онкозаболеваниями в регионах. Работа в этом направлении ведется активная, но тем не менее, есть регионы, в которых мало соответствующих медицинских учреждений.
  • Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 млн медицинских документов можно уже получить в электронном виде.
  • Необходимо продолжить помогать ветеранам СВО, получившим ранения, в поиске работы.
  • Результаты ранней профориентации школьников уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям.
  • Строчки из известной песни «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже не актуальны.

Что сказала Татьяна Голикова

  • В России произошли позитивные изменения: все больше граждан хотят иметь детей и ориентируются на многодетную семью.
  • Мальчиков в 2024 году родилось больше, чем девочек.
  • С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тыс. руб.
  • Матери-героини будут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 32 тыс. руб.

Что сказал Антон Котяков

  • Число многодетных семей в России увеличилось до 2,8 млн, из них в реестре многодетных семей состоит 2,1 млн.
  • Материнский капитал в РФ предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка.
  • За весь период реализации государственной программы материнского капитала он был предоставлен для 14,8 млн детей.

Что сказал Михаил Мурашко

  • Показатели детской смертности в РФ за 5 лет сократились более чем на 16%.
  • В России построено 18 новых онкологических диспансеров, а также 569 амбулаторных центров онкологической помощи.

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