Убийце составили ДНК-профиль

Следственный комитет России (СКР) по Кузбассу установил обстоятельства заказного убийства лидера преступной группировки «Запсибовские» Александра Жестокова, совершенного семь лет назад в Новокузнецке. По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, один из которых — предполагаемый киллер — был доставлен в Сибирь из Краснодара. Как сообщили в СКР, выйти на преступников удалось благодаря «современным возможностям геномной экспертизы». Один из фигурантов дела дал признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР раскрыл обстоятельства убийства в Новокузнецке криминального авторитета спустя семь лет после преступления

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ СКР раскрыл обстоятельства убийства в Новокузнецке криминального авторитета спустя семь лет после преступления

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Кемерове взяты под стражу трое подозреваемых в убийстве семилетней давности лидера преступной группировки «Запсибовские» Александра Жестокова. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 УК РФ (организация убийства) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В СКР имена фигурантов дела пока не раскрывают, но отметили, что предполагаемый исполнитель убийства был задержан в Краснодаре и уже дал показания об обстоятельствах преступления и лицах, причастных к его организации.

Согласно материалам дела, 39-летний Александр Жестоков был убит в ночь на 27 июля 2018 года в кафе-баре «Джамбул» на проспекте Металлургов в Новокузнецке. Киллер в черной куртке с капюшоном и в очках несколько раз выстрелил в спину главы группировки, после чего скрылся с места преступления. Жертва скончалась на месте. Больше никто не пострадал. Отмечается, что криминальный авторитет в ту ночь был в компании двух десятков человек.

Менее чем за месяц до смерти Александр Жестоков освободился из колонии. Он был задержан в 2013 году по обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. Однако за три года судебного процесса организацию ОПГ доказать не удалось. В 2017 году Центральный райсуд Новокузнецка приговорил его к семи годам в колонии особого режима. Год спустя Александр Жестоков был выпущен досрочно, с учетом времени, проведенного в СИЗО в период следствия.

Раскрыть преступление по горячим следам правоохранителям не удалось. Следователи и криминалисты регионального управления СКР вернулись к уголовному делу «авторитета» в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Они повторно изучили материалы дела и допросили свидетелей.

«Благодаря современным возможностям геномной экспертизы по следам, оставленным на вещественных доказательствах, удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника, и получить новую значимую информацию об обстоятельствах убийства»,— рассказали в правоохранительном ведомстве.

Согласно показаниям предполагаемого наемного убийцы, в июле 2018 года заказчик преступления, «движимый личной неприязнью к жертве», предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 млн руб. Получив согласие, он предоставил подельнику пистолет калибра 9 мм с боеприпасами и аванс. Тот, в свою очередь, нашел исполнителя, готового ликвидировать Александра Жестокова за 750 тыс. руб. «Располагая сведениями о передвижениях жертвы, организаторы выбрали место нападения, подготовили транспорт и средства маскировки»,— отметили в СКР. Сразу после убийства исполнитель уехал из сибирского города.

В СИЗО фигуранты уголовного дела отправлены на два месяца.

Михаил Кичанов