Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил вице-премьеру-министру экономики страны Юлии Свириденко возглавить правительство. Сейчас должность премьер-министра занимает Денис Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Свириденко

Фото: Офис Президента Украины Юлия Свириденко

Фото: Офис Президента Украины

«Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Украинские СМИ, в том числе «РБК-Украина» и «Страна.ua», сообщали о планах Владимира Зеленского сменить главу правительства. По словам неназванных источников, Денис Шмыгаль, занимавший пост премьера с марта 2020-го, может быть назначен министром обороны вместо Рустема Умерова. Последний же, по данным СМИ, рассматривается как кандидат на должность посла Украины в США. FT и Bloomberg писали, что этот вопрос Владимир Зеленский обсуждал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Лусине Баласян