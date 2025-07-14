Писателя-иноагента Дмитрия Быкова объявили в розыск в России

В базе розыска МВД появилась карточка писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом). Его ищут по уголовной статье, по какой именно не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В апреле СКР возбудил против писателя уголовное дело о фейках о ВС РФ. В сообщении ведомства говорилось, что фигурант опубликовал видеоролик с ложью о действиях российской армии против мирных жителей Украины. Его также обвиняют в нарушении закона об иноагентах за отсутствие соответствующей маркировки под материалами.

Дмитрия Быкова (признан иноагентом) дважды штрафовали в 2024 году за участие в нежелательной организации. Один из административных протоколов составили за интервью изданию «Новая газета Европа» (признано нежелательной организацией в России). В 2022 и 2023 годах писатель получал штрафы за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

Никита Черненко