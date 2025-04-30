Против писателя-иноагента Быкова возбудили дело о фейках

Следственный комитет возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом). Его подозревают в распространении фейков о ВС РФ и нарушении закона об иноагентах. Писателя хотят объявить в розыск, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Причиной для возбуждения дела стал видеоролик, где подозреваемый лжет о действиях российской армии против мирных жителей Украины. Также иноагент не передал в уполномоченный орган сведения о своей деятельности.

В прошлом году суды дважды штрафовали писателя за участие в нежелательной организации. Первый протокол составили в январе, ему назначили 15 тыс. руб. Во второй раз господина Быкова (признан иноагентом) оштрафовали на 10 тыс. руб. за интервью изданию «Новая газета Европа» (издание признано нежелательной организацией в России). В 2022 и 2023 годах его дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в соцсетях.

Никита Черненко