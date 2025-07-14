Энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей в Московском районе

В понедельник, 14 июля, специалисты АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытания тепловых сетей в Московском районе Петербурга. Трубопроводы традиционно проверяют на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, проверке в этот раз подвергнутся внутриквартальные сети на территории, ограниченной Заставской, улицей Коли Томчака, Ломаной и Цветочной улицами.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в теплогенерирующей компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе гидравлические испытания сетей проверялись в девяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик