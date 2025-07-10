Гидравлические испытания оставят без горячей воды жителей трех районов Петербурга

Теплоэнергетики продолжают готовиться к следующему отопительному сезону. В связи этим в четверг, 10 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение очередных гидравлических испытаний. Они временно оставят без горячей воды жителей трех районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе теплопроводы проверят на плотность и прочность на территории, ограниченной: Сосновой улицей, Рябовским шоссе, Окраинной улицей и ж/д путями.

В Московском районе испытаниям подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные теплосети в границах Московского и Ленинского проспектов, Предпортовой улицы, Дунайского проспекта, Московского шоссе, улиц Ленсовета и Костюшко.

В Пушкинском районе проверки пройдут в зоне теплоснабжения котельных 2-Пушкинская и 3-Пушкинская в границах улиц: Железнодорожная, Генерала Хазова, Саперная, Железнодорожная, бульвар Алексея Толстого, Оранжерейная, бульвары: Октябрьский, Софийский, Кадетский, Павловское шоссе. Также испытают на прочность магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной: Кузьминским и Петербургским шоссе, Детскосельской, Магазейной, Церковной, Оранжерейной и Дворцовой улицами.В ресурсоснабжающих организациях напоминают, что на время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

«Ъ-СПб» писал, что накануне теплоэнергетики проводили гидравлические испытания теплосетей в пяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик