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Коммерсантъ FM
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Умер кинорежиссер Александр Митта

Режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни

Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом его сын Евгений рассказал в соцсетях.

Александр Митта

Александр Митта

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Александр Митта

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим»,— написал Евгений Митта.

В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Александр Митта находится в больнице, другие подробности не приводились. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти режиссера стал рак почки, в последнее время он был на паллиативном лечении.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька» в 1961 году. Кинокартина в том же году получила награду Лондонского международного кинофестиваля. На счету режиссера — 20 фильмов и сериалов, в том числе «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Клоуны и дети» (1977), «Экипаж» (1979), «Затерянный в Сибири» (1991), «Граница: Таежный роман» (2000). Входил в Союз кинематографистов России, также был членом правления гильдии кинорежиссеров России.

Фотогалерея

Умер Александр Митта

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На премьере своего фильма «Граница: Таежный роман», 2001 год

На премьере своего фильма «Граница: Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На премьере своего фильма «Граница: Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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