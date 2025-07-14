Умер кинорежиссер Александр Митта

Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом его сын Евгений рассказал в соцсетях.

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Александр Митта

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим»,— написал Евгений Митта.

В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Александр Митта находится в больнице, другие подробности не приводились. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти режиссера стал рак почки, в последнее время он был на паллиативном лечении.

Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька» в 1961 году. Кинокартина в том же году получила награду Лондонского международного кинофестиваля. На счету режиссера — 20 фильмов и сериалов, в том числе «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Клоуны и дети» (1977), «Экипаж» (1979), «Затерянный в Сибири» (1991), «Граница: Таежный роман» (2000). Входил в Союз кинематографистов России, также был членом правления гильдии кинорежиссеров России.