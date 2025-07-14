Чем запомнился режиссер Александр Митта

14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни умер кинорежиссер Александр Митта. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Александр Митта

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Режиссер Александр Митта

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Митта Александр Наумович (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве.

В 1955 году окончил инженерно-строительный факультет Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева, его преподавателем был известный архитектор и представитель советского авангардизма Константин Мельников.

В 1950-х работал графиком-карикатуристом в юмористических и общественно-политических журналах, взяв псевдоним Митта. По одной из версий, это фамилия родственников его матери, по другой — фамилия однокурсницы по строительному факультету.

В 1960 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Первой работой в качестве режиссера стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..» в 1961 году. В 1965–1966 годах исполнил роли в фильмах режиссера Марлена Хуциева «Застава Ильича» и «Июльский дождь».

В 1979 году снял первую советскую картину в жанре «фильм-катастрофа» — «Экипаж». Картина собрала огромную зрительскую аудиторию и стала одним из лидеров проката за всю историю советского кино.

Всего режиссер снял около 20 фильмов. Среди них «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Лебединый рай» (2005). В разные годы был сценаристом и режиссером выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» (1962–2003).

Известен не только как режиссер, но и как преподаватель: выпускники его киношколы в Гамбургском университете становились лауреатами множества престижных мировых наград. Книга Александра Митты «Кино между адом и раем» 1999 года, рассказывающая об основах кинодраматургии, много лет являлась бестселлером и неоднократно переиздавалась.

Член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии кинорежиссеров России. Отмечен наградами кинофестиваля «Кинотавр» (2001, 2013) и кинопремией Ника» (2017) в почетных номинациях. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2024, 2008).