Курс биткойна превысил $122 тысячи

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $122 тыс., следует из данных биржи Binance. По состоянию на 8:50 мск криптовалюта растет в цене на 3,77%, до $122,3. Биткойн обновляет рекорд уже третий раз за сутки.

Аналитики объясняют подорожание биткойна в том числе инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка. При этом с начала года курсы большинства других криптовалют упали на 30–50% по мере того, как биткойн забирал себе все большее внимание инвесторов.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Биткойн доедает конкурентов».