Китай завершил возведение кольцевой ЛЭП в Синьцзян-Уйгурской автономии

Синьцзянское подразделение Китайской национальной корпорации электросети State Grid отчиталось о завершении строительства самой крупной в КНР кольцевой ЛЭП сверхвысокого напряжения (750 кВ), сообщает агентсво «Синьхуа». Работы в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) длились 15 лет.

Линия протяженностью 4197 км окружает крупнейшую в стране пустыню Такла-Макан, расположенную в Таримской впадине. Состоит из девяти подстанций и почти 10 тыс. стальных опор.

По оценкам экспертов, проект может ускорить развитие южной части СУАР и обеспечить новые источники энергоснабжения по всей стране. Официальный ввод ЛЭП запланирован к ноябрю.

Эрнест Филипповский, Хабаровск