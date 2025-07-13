Макрон: Париж обсудит с ЕС укрепление безопасности с помощью ядерного оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны заявил, что Париж намерен обсудить с членами Евросоюза укрепление безопасности Европы с помощью французских ядерных арсеналов. Трансляция велась на на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Господин Макрон сообщил, что поручил министру вооружённых сил и начальнику Главного штаба ВС Франции начать стратегический диалог с европейскими партнерами, готовыми к сотрудничеству. Он добавил, что вернется к этой теме «в конце года», чтобы подробнее рассказать о достигнутом прогрессе.

Господин Макрон также напомнил о ранее заключенном соглашении между Францией и Великобританией о сотрудничестве в области ядерного сдерживания. «Запланирована встреча Германии и Великобритании через несколько дней. А в конце августа мы встретимся с нашими германскими партнерами на франко-германском совете по вопросам обороны и безопасности»,— добавил президент Франции.