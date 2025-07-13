В Коми сняли с выборов губернатора кандидатов КПРФ и двух непарламентских партий

Избирком Республики Коми отказал в регистрации трем кандидатам в губернаторы: депутату Госдумы Олегу Михайлову (КПРФ), выдвиженцу партии «Родина» Владимиру Горбунову и Артему Синявскому (Российская партия свободы и справедливости). «Все трое не прошли муниципальный фильтр, о чем вынесено сегодня соответствующее заключение комиссии»,— сообщили “Ъ” в избиркоме.

Как пояснили в комиссии, при минимально необходимых для прохождения фильтра 169 подписях муниципальных глав и депутатов господин Синявский представил только 86 автографов, а господин Горбунов сдал всего 52 подписных листа (одна подпись не была зачтена по итогам проверки). Что же касается господина Михайлова, то он представил 173 подписи, но 8 из них не были приняты из-за «задвоения» (ранее те же депутаты подписались за других выдвиженцев), а оставшихся 165 автографов для прохождения фильтра не хватило.

Источники “Ъ” в рескоме КПРФ в неофициальной беседе сообщили, что надеются на участие своего лидера в проходящих одновременно с губернаторской кампанией выборах в Госсовет (парламент) республики, депутатом которого Олег Михайлов был до избрания в Госдуму.

Напомним, всего об участии в выборах главы Коми объявили 12 человек, включая 8 самовыдвиженцев, а 11 из них представили в избирком необходимые документы и подписи муниципалов. Накануне, 12 июля, избирком зарегистрировал пять кандидатов: это врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), Татьяна Саладина («Справедливая Россия — За правду»), депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и Александр Касьяненко («Коммунисты России»). 14 июля комиссия планирует рассмотреть документы от самовыдвиженцев.

Дарья Шучалина, Сыктывкар