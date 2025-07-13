«Морскому старту» пришло время финиша

В Московской области суд закрыл резонансное уголовное дело бывшего руководителя ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» 74-летнего Виталия Лопоты. Он и его бывший заместитель Александр Пызин обвинялись в злоупотреблении полномочиями при осуществлении проекта «Морской старт» в 2010–2014 годах, которое привело к убыткам в размере 4,2 млрд руб. Процесс финишировал, когда Виталий Лопота согласился на прекращение своего уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Ранее он долго отказывался от этого, намереваясь доказать свою невиновность, но, по его словам, устал бороться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Лопота по-прежнему считает себя невиновным, но решил согласиться с закрытием своего дела в связи с истечением срока давности, потому что устал бороться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Лопота по-прежнему считает себя невиновным, но решил согласиться с закрытием своего дела в связи с истечением срока давности, потому что устал бороться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” сам Виталий Лопота, свое согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности он дал судье Мособлсуда Роману Измайлову сразу после того, как представитель прокуратуры Борис Локтионов закончил чтение обвинительного заключения. «Я четыре года упорно отказывался от прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но тут решил просто махнуть рукой»,— пояснил бывший глава РКК свою позицию.

По его словам, он устал вести «бессмысленную борьбу», хотя у него и у суда «были все документы», доказывающие невиновность подсудимого.

Напомним, материалы уголовного дела, которые насчитывали порядка 300 томов, поступили в Мособлсуд для рассмотрения по существу еще осенью прошлого года.

Как уточнил Виталий Лопота, только обвинительное заключение по делу составило 581 страницу и он сам добавил еще 16 страниц своих комментариев.

Учитывая количество материалов, большое число свидетелей, а также разного рода неизбежные в таких случаях задержки, процесс, по подсчетам самого подсудимого, мог бы занять несколько лет.

Поэтому Виталий Лопота и решил согласиться на прекращение разбирательства.

Второй подсудимый, Александр Пызин, разделил эту позицию, прокурор согласился.

Напомним, что уголовное дело о причинении ущерба РКК «Энергия» было возбуждено еще в апреле 2014 года, а его фигурантами помимо главы госкорпорации стали первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности Александр Пызин и замгендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов. Последний и Александр Стрекалов, как сообщал “Ъ”, согласились на прекращение своего уголовного преследования еще до суда.

По материалам дела, которое вел Следственный комитет России, вместе с сообщниками Виталий Лопота, имеющий более 300 научных трудов и монографий, а также 60 патентов на изобретения, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма» совершал заведомо невыгодные для руководимой им корпорации, а также для ЗЭМ действия. Как считают следователи, глава РКК, в частности, распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все соглашения, которые фигурировали в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб. При этом финансовые потери ЗЭМ превысили 2,5 млрд руб. Интересно, что в прежней версии обвинения, которую в свое время отказалась утвердить Генпрокуратура, говорилось об общем ущербе на сумму 9 млрд руб.

По словам Виталия Лопоты, к нему в связи с уголовным делом были предъявлены иски на сумму около 10 млрд руб. Сейчас он ждет снятия ареста со своего имущества, ранее наложенного в рамках расследования уголовного дела.

Виталий Лопота никогда с версией следствия не соглашался. По его утверждению, «Морской старт» был весьма успешным проектом, который всего за несколько лет привлек до 40 млрд руб. заказов и принес доход в размере 7 млрд руб. Согласно версии экс-главы корпорации, никаких злоупотреблений при реализации «Морского старта» не допускалось: все заключаемые в рамках проекта соглашения и дальнейшие действия проверялись правительством, Счетной палатой и другими контролирующими органами. Мало того, за ходом работ следили и иностранные партнеры.

Стоит напомнить, что к проекту по созданию морской платформы для космических запусков приступили в 1995 году, его акционерами стали РКК «Энергия», американская Boeing Commercial Space Company, норвежская компания Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш». Первоначальные расчеты проекта строились на получении прибыли за счет резкого снижения себестоимости коммерческих запусков, в том числе благодаря использованию украинских ракет-носителей «Зенит-3SL». Для пусков была задействована переделанная норвежцами нефтяная платформа, размещенная неподалеку от экватора. Однако расчеты не оправдались, к 2009 году долг оператора проекта — компании Sea Launch — достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. Но уже год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций компании через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Пуски возобновились, хотя проект продолжал быть убыточным. А когда в 2014 году днепропетровский «Южмаш» перестал поставлять ракеты, проект законсервировали.

Сергей Сергеев