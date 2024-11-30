«Морской старт» в космос закончился судом

Как стало известно “Ъ”, в Мособлсуде, находящемся в Красногорске, стартовал процесс по громкому уголовному делу в отношении бывшего руководителя ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» 74-летнего Виталия Лопоты. Заслуженный управленец и изобретатель и его бывший заместитель Александр Пызин обвиняются в злоупотреблении полномочиями при осуществлении проекта «Морской старт» в 2010–2014 годах, которое привело к убыткам в 4,2 млрд руб. Еще двое фигурантов расследования согласились на прекращение уголовного преследования за истечением срока давности, что является нереабилитирующим их обстоятельством. В свою очередь, подсудимые, которые в любом случае не сядут, рассчитывают доказать невиновность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Слушания по обвинению Виталия Лопоты и Александра Пызина в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), начались в Мособлсуде под председательством судьи Романа Измайлова и, судя по всему, продлятся не один месяц, и даже годы. Суду предстоит изучить 269 томов уголовного дела, не считая также весьма объемного обвинительного заключения, вещдоков, заслушать показания десятков свидетелей, экспертов и проч. При этом фактически судебной перспективы само уголовное дело уже не имеет. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по вменяемой заслуженным ракетостроителям статье составлял десять лет и истек еще в феврале этого года. Даже в случае признания господ Лопоты и Пызина виновными они все равно будут автоматически освобождены от наказания.

В окружении господина Лопоты “Ъ” пояснили, что пожилому ученому следователи СКР неоднократно предлагали согласиться с прекращением дела, но тот решил, доказывая свою невиновность, идти до конца.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, уголовное дело о причинении ущерба РКК «Энергия» было возбуждено еще 14 апреля 2014 года, а его фигурантами, помимо главы госкорпорации, стали первый вице-президент РКК «Энергия» Александр Стрекалов, вице-президент по финансово-экономической и правовой деятельности Александр Пызин и замгендиректора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александр Литвинов. Последний, как и господин Стрекалов, по данным “Ъ”, решили не тратить время и нервы на долгий судебный процесс, согласившись на прекращение уголовного преследования за истечением срока давности, что является нереабилитирующим их обстоятельством.

По версии СКР, вместе с сообщниками Виталий Лопота, имеющий более трех сотен научных трудов и монографий, а также 60 патентов на изобретения, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма», совершал заведомо невыгодные для руководимой им корпорации, а также ЗЭМ действия. Как считают следователи, глава РКК, в частности, распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт».

Все соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб.

При этом финансовые потери ЗЭМ, по новым подсчетам следствия, превысили 2,5 млрд руб. В прежней версии обвинения, которую, как рассказывал “Ъ”, отказалась утвердить Генпрокуратура, говорилось об общем ущербе в 9 млрд руб.

Напомним, что сам проект по созданию морской платформы для космических запусков относится к 1995 году, его акционерами стали РКК «Энергия», американская Boeing Commercial Space Company, норвежская компания Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш». Последнее недавно упоминалось в связи с ударом «Орешника».

Первоначальные расчеты проекта строились на получении прибыли за счет резкого снижения себестоимости коммерческих запусков, в том числе за счет использования недорогих российско-украинских ракет «Зенит-3SL». Для пусков была задействована переделанная норвежцами нефтяная платформа, размещенная неподалеку от экватора. Однако расчеты не оправдались, к 2009 году долг оператора проекта — компании Sea Launch достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. Но уже год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций компании через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Пуски возобновились, хотя проект продолжал быть убыточным. А когда в 2014 году днепропетровский «Южмаш» перестал поставлять ракеты, пуски прекратились. Вскоре проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию ее новым владельцем — подразделением S7. Потерпевшим по уголовному делу своих бывших руководителей признана РКК «Энергия», заявившая гражданский иск о возмещении ущерба.

Сергей Сергеев