Морской фальстарт

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о махинациях при покупке платформы «Морской старт». Материалы расследования, которое длится уже девять лет, возвращены в СКР. Единственный фигурант дела — многолетний руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота, которому инкриминируется причинение ущерба в 9 млрд руб., вину не признает. А его защита полагает, что продажа платформы компенсировала возможный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий предварительное следствие, не утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с покупкой в 2010 году акций платформы «Морской старт». Информацию об этом «Ъ» подтвердил адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы единственного фигуранта расследования — бывшего руководителя РКК «Энергия» Виталия Лопоты. Защитник при этом не уточнил, какие именно недочеты следствия повлияли на решение надзора.

Как ранее сообщал «Ъ», расследованием махинаций при покупке «Морского старта» Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) занимается с апреля 2014 года. В его основу легли оперативные данные ФСБ, а также выводы проверки финансовой деятельности РКК «Энергия», проведенной межведомственной рабочей группой «Роскосмоса».

Сейчас в материалах дела 200 томов, в которых ущерб вырос с первоначальных 41 млн руб. до 9 млрд руб.

Действия Виталия Лопоты, уже несколько лет находящегося под подпиской о невыезде, квалифицированы ГСУ СКР как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). РКК «Энергия», признанная потерпевшей стороной, заявила к бывшему руководителю иск на всю сумму предполагаемого ущерба.

Претензии следствия касаются механизма финансирования «Морского старта», включая покупку в 2010 году его акций и расчет с кредиторами. По версии ГСУ СКР, все эти операции проводились за счет средств, не предназначенных для подобных целей, и без согласования соответствующих расходов.

Так, из материалов дела следует, что помимо самой ракетно-космической корпорации ее дочернее предприятие — Завод экспериментального машиностроения в период с 2010 по 2012 год по письменному указанию Виталия Лопоты выделило более 5,5 млрд руб. льготных кредитов структурам «Морского старта» Sea Launch AG, а также ООО «Энергия Оверсис» и ООО «Энергия Лоджистикс». Причем для финансирования предприятие само кредитовалось за 10–15% годовых, а деньги перечисляло уже по ставке, которая была в несколько раз меньше банковской.

Напомним, что амбициозный проект по созданию платформы морского базирования для космических пусков с участием РКК «Энергия», американского Boeing Commercial Space Company, норвежской Kvaerner (ныне Aker Solutions) и украинского КБ «Южное» был начат еще в 1995 году. Изначально предполагалось, что платформа будет находиться в районе экватора и использоваться для запусков коммерческих спутников с помощью одноразовых российско-украинских ракет-носителей «Зенит-3SL». В теории это позволяло снизить себестоимость пусков, однако расчеты не оправдались. К 2009 году у оператора проекта, компании Sea Launch, долг достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве.

Год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций оператора «Морского старта» через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Использование платформы возобновилось, но проект становился рентабельным от шести пусков в год, тогда как реально их удавалось совершить не более двух.

В 2014 году, когда днепропетровский «Южмаш» под давлением украинских властей перестал поставлять ракеты, запуски с платформы полностью прекратились. Вскоре проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию ее новому владельцу — подразделению S7. Ни одного запуска за последние девять лет с платформы не произведено, и перспективы проекта неизвестны.

После возврата материалов дела в ГСУ СКР возобновили расследование, однако, как отметил адвокат Федоров, «следственные действия практически не ведутся». Так, по словам защитника, несмотря на неоднократные просьбы его доверителя, с его участием не были проведены ни допросы, ни очные ставки.

«Видимо, аресты счетов моего доверителя, о чем нас информируют следствие,— это единственное, чем оно сейчас занято»,— предположил защитник. При этом он настаивает на отсутствии ущерба от действий Виталия Лопоты, отмечая, что сумма, полученная РКК «Энергия» при продаже «Морского старта» новому владельцу, перекрывает возможные убытки, вменяемые его клиенту.

Владислав Трифонов