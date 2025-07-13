UniCredit вновь попросили на выход

Суд в Италии обязал банк UniCredit покинуть Россию. Это необходимое требование, если компания хочет приобрести итальянскую банковскую группу Banco BPM. Заявку на поглощение конкурента UniCredit подал еще в ноябре прошлого года. Но для одобрения сделки правительство выдвинуло условие: UniCredit должен закрыть бизнес в России. И это требование властей суд признал законным. Теперь кредитная организация может начать процедуру поглощения. Сократить свою деятельность в России прежде требовал и Европейский Центробанк. Компания не согласилась с предписанием и оспорила его в суде ЕС. Однако в минувшем январе все же остановила исходящие переводы в евро для розничных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Готова ли итальянская группа отказаться от бизнеса в России? Глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин считает, что оттянуть уход пока еще возможно: «Имеет место последовательное давление регуляторов, я имею в виду ЕЦБ, на иностранные банки, присутствующие в России, чтобы они выходили с этого рынка. В то же время мы видим сопротивление локальных команд, что логично.

Зачастую владельцы банка декларативно говорят, что они хотят выйти, но потом приводят 100 причин, почему они не могут этого сделать. Скорее всего, давно было понятно, что придется уходить, просто оттягивали этот момент. Если сделка произойдет, и текущие владельцы будут покидать этот рынок, никаких проблем с клиентами происходить не будет, актив интересный, качественный кредитный портфель, качественная команда».

Как отмечал Bloomberg, российские власти не поддерживают продажу подразделения UniCredit из-за опасений, что местные покупатели попадут под санкции. При этом в России итальянская компания действует через дочернее юрлицо, которое входит в список системно значимых банков страны. Быстро уйти из России в любом случае не получится, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Свернуть бизнес это не так просто, это займет годы. Если посмотреть на Юникредит-банк образца 2022 года и то, как он сейчас выглядит, то вы заметите, что практически 90% своих отделений он закрыл. Но это все равно довольно большой бизнес, который просто так не остановить.

Продать Юникредит-банк без согласия ЦБ невозможно. Я не вижу рисков для клиентов, во-первых, это высоко регулируемая компания, ЦБ будет за этим процессом очень внимательно смотреть, во-вторых, у банка есть резервы, банк прибыльный, с огромным количеством кеша на текущий момент. В целом никто не заинтересован в том, чтобы забанкротить банк.

Речь идет о том, чтобы исполнить все свои обязательства и тихо закрыть свою деятельность здесь».

Глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что с 2022 года банк неоднократно пытался покинуть Россию, но процессу мешали санкции. По его словам, завершение боевых действий на Украине позволило бы кредитной организации уйти из страны на более привлекательных условиях. В 2024 UniCredit в России заработал €577 млн чистой прибыли. Это почти на 13,5% меньше по сравнению с 2023-м. Однако за первый квартал этого года показатель, наоборот, вырос год к году на 20%, до €256 млн.

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Леонид Пастернак