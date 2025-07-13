Маск призвал Трампа рассекретить документы о деле Эпштейна
Миллиардер Илон Маск вновь обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом опубликовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Он указал на противоречивую позицию главы государства, который неоднократно произносил имя «Эпштейн», но одновременно призывал прекратить обсуждения этой темы.
Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters
«Просто опубликуйте файлы, как и обещали»,— написал господин Маск в социальной сети X.
Ранее предприниматель уже намекал на наличие в материалах дела информации о господине Трампе и сомневался, что можно считать президента честным без публикации этих документов. Позднее Илон Маск удалил этот пост. По официальным данным, материалы расследования содержат список лиц, связанных с Джеффри Эпштейном, включая известных политиков и бизнесменов. Среди них — бывшие главы государств и знаменитости. В частности, Билл Клинтон, принц Эндрю и Билл Гейтс.
Министерство юстиции США и ФБР в начале июля не нашли доказательств существования так называемого «списка Эпштейна», версий о шантаже влиятельных лиц или убийстве финансиста. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что такого списка не существует. Тем не менее Дональд Трамп и его команда ранее обещали рассекретить документы по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность расследования.
Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Самой младшей из жертв было 14 лет. Через месяц он умер в тюремной камере — предположительно, это было самоубийство.