Маск призвал Трампа рассекретить документы о деле Эпштейна

Миллиардер Илон Маск вновь обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом опубликовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Он указал на противоречивую позицию главы государства, который неоднократно произносил имя «Эпштейн», но одновременно призывал прекратить обсуждения этой темы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters

«Просто опубликуйте файлы, как и обещали»,— написал господин Маск в социальной сети X.

Ранее предприниматель уже намекал на наличие в материалах дела информации о господине Трампе и сомневался, что можно считать президента честным без публикации этих документов. Позднее Илон Маск удалил этот пост. По официальным данным, материалы расследования содержат список лиц, связанных с Джеффри Эпштейном, включая известных политиков и бизнесменов. Среди них — бывшие главы государств и знаменитости. В частности, Билл Клинтон, принц Эндрю и Билл Гейтс.

Министерство юстиции США и ФБР в начале июля не нашли доказательств существования так называемого «списка Эпштейна», версий о шантаже влиятельных лиц или убийстве финансиста. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что такого списка не существует. Тем не менее Дональд Трамп и его команда ранее обещали рассекретить документы по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность расследования.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Самой младшей из жертв было 14 лет. Через месяц он умер в тюремной камере — предположительно, это было самоубийство.