В России невесты и женихи стали старше в среднем на три года

Средний возраст вступающих в брак россиян заметно вырос за последние пять лет. По данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а в 2025-м он достиг 33,2 года. У женихов рост за этот период стал более выраженным: с 32,8 года в 2021-м до 35,3 года в текущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Реестр ЗАГС» описывает ежегодную тенденцию к увеличению возраста молодых супругов. Средний возраст невест в 2022 году составлял 31,2 года, в 2023-м — 31,8 года, в 2024-м — 32,5 года. Аналогичная динамика отмечается и у женихов: 33,3 года в 2022-м, 33,9 года в 2023-м, 34,5 года в 2024-м.

Согласно данным Росстата, в 2024 году было зарегистрировано всего 44 тыс. браков. Это на 7,2% меньше, чем годом ранее.