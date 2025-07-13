Депутату-коммунисту иркутского заксобрания избрали меру пресечения

Кировский райсуд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату заксобрания Иркутской области от КПРФ Анатолию Обухову сроком на два месяца. Народный избранник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Господину Обухову суд запретил выходить за пределы жилого помещения, посещать здания регионального парламента, подразделения политических партий, железнодорожные, морские, речные вокзалы, аэропорты, пользоваться мобильной связью и интернетом.

Анатолию Обухову 49 лет, он занимает должность первого секретаря Свердловского райкома Иркутского городского отделения КПРФ. Избрался в заксобрание в 2023 году, это его второй срок в областном парламенте. Депутат входит в комитет по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении и комиссию по контрольной деятельности.

Михаил Кичанов